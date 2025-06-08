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بإطلالة صيفية.. أحدث ظهور لصبا مبارك في العيد

12:07 م الأحد 08 يونيو 2025

أحدث ظهور لصبا مبارك في العيد

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كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة صبا مبارك، متابعيها صورة من أحدث ظهور لها، أثناء قضاء عطلتها احتفالا بعيد الأضحى المبارك.

ونشرت صبا، الصورة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وعلقت: "أهلًا"، وظهرت خلالها بملابس صيفية.

ولاقت الصورة تفاعلًا من المتابعين وجاءت بعض التعليقات، كالتالي: "جميلة أوي، الملامح اللي بعشقها، جمالك يخطف القلب، سكر، أحلى صبا، بسبوسة، قمر".

يذكر أن، آخر أعمال صبا مبارك مسلسل " 220 يوم" من بطولة كريم فهمي، حنان سليمان، عايدة رياض، علي الطيب، وآخرين، ومن تأليف محمود زهران، وإخراج كريم العدل.

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صبا مبارك عيد الأضحى إنستجرام
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