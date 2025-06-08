بالصور ..عروض البيت الفني للمسرح " كامل العدد " في موسم العيد

كتب- هاني صابر:

في إطار احتفالات وزارة الثقافة بعيد الأضحى المبارك، وتحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وفي إطار أنشطة قطاع المسرح برئاسة المخرج خالد جلال، وضمن خطة البيت الفني للمسرح برئاسة المخرج هشام عطوة، يواصل البيت الفني للمسرح تقديم عروضه المسرحية لموسم عيد الأضحى المبارك بالقاهرة والإسكندرية، حيث شهدت العروض إقبالًا جماهيريًا كبيرًا، وامتلأت القاعات بالجمهور منذ الليلة الأولى، حيث رُفعت لافتة “كامل العدد” في كل العروض مساء السبت.

وتقدم فرقة المسرح الحديث عرض “سجن النسا” تأليف فتحية العسال، وإخراج يوسف مراد منير، في الساعة التاسعة مساءً على المسرح الكبير بمسرح السلام، كما تقدم الفرقة عرض “كازينو” تأليف وأشعار أيمن النمر، وإخراج عمرو حسان في الثامنة مساءً على قاعة يوسف إدريس بمسرح السلام.

أما فرقة مسرح الطليعة، فتقدم ابتداء من اليوم الأحد عرض “كارمن” تأليف محمد علي إبراهيم، وإخراج ناصر عبد المنعم، في التاسعة مساءً على قاعة زكي طليمات، كما تقدم عرض “لعبة النهاية” تأليف صمويل بيكيت، وإعداد وإخراج السعيد قابيل في الثامنة مساءً على قاعة صلاح عبد الصبور.

أما فرقة مسرح الغد، فتقدم العرض المسرحي “حكايات الشتا” تأليف إبراهيم الحسيني، وإخراج محمد عشري، في الثامنة والنصف مساءً على مسرح الغد بالعجوزة.

وتقدم فرقة المسرح القومي للأطفال، عرض “مملكة الحواديت” تأليف وأشعار وليد كمال محمد، وإخراج إيهاب ناصر عبد الغني، في السابعة والنصف مساءً على مسرح متروبول بالعتبة، كما تقدم فرقة مسرح القاهرة للعرائس عرض “قطرة ندى” من إخراج رضا حسانين، في الثامنة مساءً على مسرح القاهرة للعرائس.

بينما تُعرض مسرحية “أسطورة أرض الفراولة” من إنتاج فرقة مسرح الشمس لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة ، تأليف سامح عثمان، وإخراج علي عثمان، في الثامنة مساءً على مسرح الحديقة الدولية.

وفي الإسكندرية، تقدم فرقة مسرح الإسكندرية عرض “حازم حاسم جدًا” تأليف وليد يوسف، وإخراج محمد مرسي، في الثامنة مساءً على مسرح ليسيه الحرية .