هدى الاتربي تتألق في أحدث ظهور لها والجمهور يغازلها (صور)

كتبت- سهيلة أسامة:

خطفت الفنانة هدى الاتربي، الأنظار إليها في أحدث ظهور لها عبر السوشيال ميديا.

وشاركت "هدى" متابعيها الصور عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام" وظهرت بإطلالة أنيقة ارتدت فيها فستانًا باللون الأسود.

وانهالت عليها تعليقات الجمهور وجاءت كالتالي: "قنبلة الجيل"، "قمر"، "ربنا يحميكي"، "عسل يا روحي"، "شياكة"، "تجنني".

يُذكر أن، هدى الاتربي شاركت مؤخرًا في بطولة مسلسل "العتاولة 2" الذي عُرض ضمن السباق الرمضاني لعام 2025، وضم نخبة من النجوم، أبرزهم: أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، زينة، فيفي عبده، نسرين أمين، مصطفى أبو سريع، ثراء جبيل، مريم الجندي، أحمد كشك، مي القاضي، زينب العبد، وأمير صلاح الدين والمسلسل من تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج أحمد خالد موسى.

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