كتب - هاني صابر:

أعلن الفنان مصطفى كامل النقيب العام للمهن الموسيقية، عن انتخابات التجديد النصفي قائلا:"

رفضت بعض الآراء التي نادى بها بعض الزملاء بعدم إجراء إنتخابات التجديد النصفي نظراً لتكلفته المالية

وكلفت الشئون القانونية بإعداد الجدول الزمني للعملية الإنتخابية ومخاطبة كافة الجهات وعلى رأسها السادة الهيئة القضائية المُشرفة على الإنتخابات وبعد تقديم المقترح بالجدول الزمني كاملاً ".

وتابع كامل، في بيانه: "بناءاً على ما تقدم، توكلت على الله ووقعت بالموافقة على كل ما جاء بالمقترح لإدارة العملية الإنتخابية للتجديد النصفي لمجلس النقابة العامة".

واستكمل البيان: خالص الأمنيات الطيبة لكل زميل يستحق أن ينال ثقة الجمعية العمومية وشرف الجلوس علي مقاعد ( صون الأمانات ) حتى نستكمل بإذن الله ما بدأناه وما وصلنا إليه جميعاً من نجاح غير مسبوق على كل المستويات ما كان ليحدث إلا بتوفيق الله أولاً وأخيراً ثم بإداره شريفة ونزيهة من الجميع ( مجلس وموظفين وعاملين ومناديب ومفتشين ومعهم العبدلله ) ".

وأوضح البيان:"أتوجه بدعوة السادة الزملاء المحترمين أعضاء مجلس الإدارة لحضور جلسة القرعة العلنية والتي سأقوم ببثها على الهواء مباشرة ًوفي حال تغيب أحد الزملاء عن الحضور سوف أتخذ حقي القانوني في إجراء القرعة بعد إكتمال النصاب القانوني ( نقيب + ٦ ) ".

واختتم البيان:"وكلفت الشئون القانونية بالإتصال بالأستاذ الفنان أركان فؤاد للحضور نيابة عن الزميلة العزيزة الأستاذة نادية مصطفي بعد أن علمت بسفرها خارج البلاد، وعلى الجميع أن يطمئن، سأظل مُحافظاً على العهد والوعد حتى أغادر هذا المنصب بإذن الله وبأمره.. لن أُخالف وعدي مع الله ومعكم ولن أُخالف القانون، العدل أساس المُلك".