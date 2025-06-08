كريم الشناوي: "لام شمسية" مشروع حساس.. والواقع أعنف من الخيال

كتبت- سهيلة أسامة:

عبّر المخرج كريم الشناوي، عن رأيه في مسلسل "لام شمسية"، مؤكدًا أن فكرة العمل كانت مختلفة وذات طبيعة حساسة، ما جعله يشعر بالقلق والتوتر خلال تحضيره لها.

وقال الشناوي، في تصريحات تليفزيونية: "كنت خايف أكيد، ودايمًا قلقان ومتوتر من أي مشروع بدخله، وده طبيعي. يمكن (لام شمسية) كان مشروع حساس شوية، لكن أنا شايف إن مصر وتاريخها يقدروا يحتفوا بمشاريع أعنف من كده".

وتابع: "أنا مش بقيس المشاريع بميزان الجرأة، لو فيه مشروع حلو وروحه حلوة هعمله".

وعن مدى تقبل الجمهور لأعمال كهذه، قال الشناوي: "الواقع أعنف من الخيال، ولما بننقل حاجة للجمهور أوقات بيشوفوا إننا بنبالغ، لكن الحقيقة إن الواقع أصعب".

كما علّق على اختياره للطفل علي البيلي، قائلاً: "تم اختياره من خلال أوديشن، ومن وجهة نظري هو أفضل من يمكنه أداء هذا الدور".

مسلسل لام شمسية شارك في بطولته عدد من النجوم من بينهم أمينة خليل ومحمد شاهين وأحمد السعدني والطفل على البيلي وغيرهم.

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