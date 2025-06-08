بعد عقد قرانها.. أسما شريف منير تتصدر تريند "جوجل"

كتبت- نوران أسامة:

تصدّر اسم أسما شريف منير ابنه الفنان شريف منير مؤشر البحث "جوجل"، وذلك بعد احتفالها بعقد قرانها وسط أجواء عائلية مميزة.

وشهد الحفل حضور عدد من الأصدقاء المقرّبين إلى جانب أفراد أسرتي العروسين.

يُذكر أن، الفنان شريف منير والد العروس شارك مؤخرًا في بطولة فيلم "ليه تعيشها لوحدك"، إلى جانب عدد من النجوم أبرزهم خالد الصاوي، سلمى أبو ضيف، محمد رضوان، وخالد عليش. كما عُرض له في عام 2024 مسلسل "بقينا اتنين".

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