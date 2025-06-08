موعد جنازة وعزاء الموزع نوار البحيري

كتب- هاني صابر:

حددت أسرة الموزع نوار البحيري موعد جنازة وعزاء الراحل .

وتُقام صلاة الجنازة بمسجد سوق غزة بمنطقة الزاوية الحمراء عقب صلاة ظهر اليوم.

فيما يقام عزاء الراحل في شارع سيد درويش بالزاوية الحمراء.

وكان الشاعر الغنائي محمود هلال،أعلن عن وفاة الموزع نوار البحيري، وذلك عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك،وكتب: "البقاء لله وحده ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته، الموزع نوار البحيري، من أطيب وأنضف الشخصيات المحترمة اللي عرفتها بصراحة".

الموزع نوار البحيري تعاون مؤخرا مع المطربة أمينة في أغنية "سد ياماما سد" وتولى مهمة توزيع أغاني مسلسل فهد البطل بطولة أحمد العوضي وحكيم باشا بطولة مصطفى شعبان.