أول تعليق من زوج أسماء شريف منير بعد زواجهما

علق زوج أسما شريف منير، على زواجه منها، بعدما كشفت عن خبر زواجهما صباح اليوم السبت على حسابها الخاص على انستجرام.

وكتب أحمد شامل عزمي، زوج أسما شريف منير، على حسابه الخاص على إنستجرام:"

متشرف جدًا إن أسما مراتي، وأهلها الطيبين المحترمين، اللي عندهم إحساس بالبشر، علموني حاجات كتير، بشكر والد أسما على الثقة اللي ادهالي، وعايز أطمنه إن أسما في عيني، وبوعده إني هبذل أقصى ما عندي عشان أسعدها".

واستكمل:"‎رأيي الشخصي إن العلاقات دايماً بتحتاج مجهود من الطرفين عشان يحتووا ويقدروا بعض، الرجاله بالذات عليهم دور القوامة و ده في الدين، بس القوامة مش معناها التسلط، زي ما أغلب الرجاله فاهمة! هي رعاية ومسؤولية".

وأضاف:" الراجل لازم يكون داعم وسند لمراته ويتعامل معاها برحمة واحترام، لما بنشد بعض لطريق ربنا، ونتعامل بنية صادقة، ربنا بيكرمنا وبيعود علينا برزق و حاجة فيها هدوء و أمان، عندي رساله بسيطة أوي، دوروا على رضا ربنا واسعى وتوكل على ربنا، بالمعاملة الكويسة، الرحمة، وحب الخير مش هتلاقوا غير خير و رزق واسع و أماني بتحقق".

وكشفت أسما عن خبر زواجهما قائلة عبر انستجرام:" أنا الحمد لله اتجوزت، وده قرار جه بعد فترة طويلة من رحلة عشتها مع نفسي، من حاجات كتير قوي اتعلمتها، تجارب دخلت فيها، اختيارات وصلت لها.