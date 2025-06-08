نسرين طافش جريئة وميرنا نور الدين أنيقة..لقطات نجوم الفن خلال ٢٤ ساعة

إعداد- هاني صابر:

حرص عدد كبير من نجوم الفن على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة يوم السبت، الموافق ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك عبر صفحاتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وننشر أبرزها في السطور التالية..

داليا البحيري

نشرت الفنانة داليا البحيري، إطلالة أنيقة عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "كل سنة وانتم طيبين،عيد سعيد علي كل الناس الجميلة وعلي مصر والأمة العربية والعالم أجمع،كونوا رحماء ببعض فالعالم قاسي بما فيه الكفاية".

نسرين طافش

خطفت الفنانة نسرين طافش، الأنظار إليها بإطلالة جريئة، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت:"عيد سعيد للجميع".

ميرنا نورالدين

خطفت الفنانة ميرنا نورالدين، الأنظار إليها بإطلالة أنيقة لها داخل سيارتها، عبر حسابها على إنستجرام، نالت من خلالها إعجاب متابعيها.

شريف منير

شارك الفنان شريف منير، متابعيه عبر حسابه على إنستجرام، صورة مع ابنته أسما، وعلق:" ألف مليون مبروك يا حبيبتي،ربنا يهنيكي ويسعدك".

لقاء الخميسي

نشرت الفنانة لقاء الخميسي، إطلالة جريئة ،عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت:" عيد سعيد على كل أصدقائي الأعزاء في مصر وخارج مصر ، وأمنياتي لكم بالخير والصحة والسعادة والسلام والنجاح".