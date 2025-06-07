أسرة العندليب تحذر مهرجان موازين من إقامة حفل عنه

أصدرت أسرة عبد الحليم حافظ بيانًا، تحذر فيه إدارة مهرجان موازين من استخدام اسم أو صورة للعندليب، أو أي شيء يخص الراحل دون الرجوع لأسرته.

ونشرت أسرة العندليب البيان، عبر صفحتهم الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، جاء فيه: بيان توضيحي، وصل إلى علم عائلة الفنان الراحل عبد الحليم حافظ أن هناك إعلانات متداولة عبر المنصات الرسمية وغير الرسمية لمهرجان "موازين" توحي، من خلال صورة ظلية شهيرة وتلميحات غير مباشرة، بإقامة عرض بتقنية "الهولوجرام" يخصّ الفنان عبد الحليم حافظ.

وتابع البيان: حرصًا على الشفافية، تؤكد العائلة أنها ليست على علم بأي عرض من هذا النوع، ولم يتم التواصل معها أو توقيع أي اتفاق مع مهرجان "موازين" أو مع أي جهة أخرى بشأن استخدام اسم أو صورة الفنان الراحل.

وأضاف البيان: كما تؤكد العائلة أن جميع الحقوق المتعلقة باسم وصورة عبد الحليم حافظ محفوظة حصريًا لشركة واحدة تم التعاقد معها رسميًا، وأي استخدام لهذه الحقوق دون الرجوع إليها يُعد خرقًا قانونيًا يُعرّض مرتكبيه للمساءلة.

واختتم: عائلة عبد الحليم حافظ تهيب بجميع الجهات احترام الحقوق القانونية والأدبية المتعلقة بالرموز الفنية العربية، وتحتفظ بكامل حقها في اتخاذ ما تراه مناسبًا من إجراءات قانونية لحماية إرث الفنان وحقوق الشركاء الرسميين.. نشكر الجمهور الكريم على محبته وحرصه الدائم على احترام إرث عبد الحليم حافظ الفني والإنساني.





