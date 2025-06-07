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صاحبة أغنية "أنا قلبي دق دقة" تعلن استقالتها من دار الأوبرا

10:04 م السبت 07 يونيو 2025

المطربة صابرين النجيلي

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كشفت المطربة صابرين النجيلي عن استقالتها من دار الأوبرا المصرية عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك .

وكتبت صابرين: أنا قدمت استقالتي من دار الأوبرا، تقريبا بقالي سنتين عايزة أعمل كده وبيتقال استني الدنيا هتتعدل، بس ده محصلش للأسف، مسرح دار الأوبرا وجمهوره عزيز عليا جدا لكن لم أتعود على بقائي، والرضا بحال مش مريحني، وأكيد هعمل حفلات طبعا لكن كفنانة خارج الأوبرا كباقي الفنانين.

واشتهرت صابرين النجيلي مؤخرا من خلال أغنية "أنا قلبي دق دقة"، وحققت نسبة مشاهدات عالية وتصدرت التريند.

استقالة صابرين النجيلي

المطربة صابرين النجيلي دار الأوبرا المصرية أغنية أنا قلبي دق دقة
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