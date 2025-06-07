بالصور- ريهام حجاج مع سعد الدين الهلالي خلال أداء مناسك الحج

شاركت الفنانة ريهام حجاج جمهورها، أحدث ظهور لها خلال أداء مناسك الحج في المملكة العربية السعودية.

ونشرت ريهام عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، بخاصية ستوري، مجموعة صور بالحجاب، من بينها صورة جمعتها بالدكتور سعد الدين الهلالي، وأخرى بالشيخ سيد عبد الباري".

يذكر أن آخر أعمال ريهام حجاج، مسلسل "أثينا" التي شاركها بطولته الفنان أحمد مجدي، والفنانة سوسن بدر والفنان محمود قابيل، ضمن موسم مسلسلات رمضان 2025.