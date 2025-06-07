"مش هقنعك تصلي".. هلا رشدي تثير الجدل بسبب الضوافر الأكريليك"

أثارت الفنانة هلا رشدي، تفاعلا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرها مقطع فيديو عن "أظافر الإكريليك"، وفريضة الصلاة..

وقالت هلا رشدي عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك : لازمتها إيه الضوافر دي؟.. لو أنتي فارق معاكي موضوع الصلاة ولو أنتي مش بتصلي ومش مهتمة أنا مش هقنعك تصلي.. وكلام ادعولي بالهداية ده مش منطقي.. وفي الحُماية الأخيرة اللي الست هتديهالنا قبل ما نقابل وجه كريم هتخلينا نزعل عليكي لما منلاقيش حد يشيلك الضوافر.

وشاركت هلا في مسلسل مكتوب عليا بطولة الفنان أكرم حسني رمضان 2022.