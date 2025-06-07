مجدي الهواري عن انضمام زيزو لـ"الأهلي": لست راضيا وصفقة ريحتها مش حلوة

كتبت- منى الموجي:

أكد المخرج مجدي الهواري عدم رضائه على انضمام لاعب كرة القدم أحمد مصطفى زيزو للنادي الأهلي، مؤكدًا أن الفريق ليس بحاجة له.

وكتب الهواري عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك": "لست راضيا عن انضمام زيزو إلى صفوف الفرقة التي أشجعها.. الأهلي مش محتاجه، ورزقي على الله.. أهلاوي".

وعلق على نفس المنشور "تربينا على أن الأهلي نادي المبادئ والأخلاق !! صح؟ يبقى دي صفقة ريحتها مش حلوة، وبكرة نشوف، وأنا حر في رأيي طبعا!".

وردًا على أحد متابعيه، قال "طبعا أنت حر. بس هو زيزو عنده كام سنة !! أكيد مش 20 سنة يعني، وبعدين هيحصل مشاكل كتير في الكواليس بكرة أفكرك، وبعدين ممكن كنت تجيب لاعب صغير واعد! زيزو مش أقوى جناح يمين في مصر! كمان".

وفي تعليق ثالث "طب علي بلاطة الأهلي أكبر من زيزو وصفقة زيزو وتاني أنا حر في رأيي".

جدير بالذكر أن اللاعب أحمد زيزو انضم للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي بعقد يمتد حتى 4 مواسم، قبل خوض بطولة كأس العالم للأندية 2025.