امرأة مُقيدة.. مها الصغير تكشف عن موهبتها بالرسم وتعرض لوحاتها

كتبت- منى الموجي:

عرضت الإعلامية منى الشاذلي في برنامجها معكم الذي تقدمه على قناة ON، مجموعة من لوحات المذيعة مها الصغير، لتكشف عن موهبة الأخيرة في الفن وتحديدا بالرسم.

ومن بين اللوحات التي تم عرضها في البرنامج لوحة لـ امرأة بشعر مجدول ومكبلة بالقيود، وعلقت مها "برسم مشاعر، اللوحة دي حال سيدات كتير عايزين يبدعوا ويكون ليهم مكانة وصوت، عايزة تنطلق، لأنهم مكبلين"، مشيرة إلى أنها تفكر في إقامة معرض للوحاتها "بحاول ألاقي فكرة تجمع لوحات كتير وأعملها".

وأشاد باقي ضيوف الحلقة بلوحات مها وقام الحضور بالتصفيق لها تعبيرا عن إعجابهم بموهبتها.

وشهدت الحلقة استضافة عدد كبير من المذيعين والمذيعات، بينهم: هبة الأباصيري، سالي شاهين، نانسي نور، جاسمين طه زكي، حسام الدين حسين، محمد عبدالرحمن، منى عبدالغني.