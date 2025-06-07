أسما شريف منير تكشف تفاصيل حفل زواجها وتوجه نصيحة للبنات

كتبت- منى الموجي:

شاركت أسما شريف منير متابعي حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، صورًا وفيديوهات جديدة من حفل عقد قرانها.

وعلقت أسما "وكمان من الحاجات اللي اتعلمتها إني مقعدش أفكر في المستقبل، ولا أفكر في إزاي أرتب حاجة وأعمل فرح كبير مبهرج وفي حاجات كتيرة قوي بالزيادة. ولا حتى كنت عايزة أعمل أي حاجة من الحاجات دي بشكل شغل، إني مثلاً أعمل كولابوريشن أو حاجات. كنت عايزة إن أعمل حاجة أقدر عليها وتبقى في استطاعتي، وتبقى مبهجة وإنتيمت، وفيها الناس القريبين مني قوي وأهلي. وحبيت إن أعمله في بيتنا".

وتابعت "وحبيت إن الفرحة تبقى دي أول حاجة موجودة في البيت، حبيت إن أعمل ديكور بسيط، حبيت إن ألبس حاجة بسيطة، حبيت إن الصور تبقى متصورة من الموبايل عادي، صحابنا اللي مصورنا، إحنا اللي عملنا الديكور بتاع المكان بإيدينا، وإحنا اللي عاملين كل حاجة في البيت بإيدينا. فالإحساس ده حسسني إن كل حاجة إحنا بنعملها وفيه تفصيلة بتفكرنا بحاجة، وكل تنشنة وكل خناقة وكل حاجة في الدنيا كانت في الآخر وصلتنا للحاجة الحلوة اللي حصلت النهاردة".

وأضافت أسما "أنا ممتنة جداً لكل الناس اللي كانت معايا وحواليا وساعدتني، وعايزة أقول إن أنا مبسوطة برضه بإني مجرد إني أعلنت إن أنا هتجوز، حسيت قد إيه إن فيه ناس كتير كانت تتابعني من زمان وعارفة إن أنا بتكلم من قلبي، فالناس دي بعتت لي فرحانين من قلبهم ليا كأني أختهم أو صاحبتهم، وده بيأثر فيا جداً لأني بحس إن الناس اللي بيطلع من قلبي بيوصل لهم".

ووجهت أسما نصيحة للبنات: "‎والكابشن دي عشان كنت عايزة إنه بنات كتير تفكر وهي بتتجوز ما تفكرش في الماديات، وفي الفستان يبقى منين وفرحي فين وقد إيه هو كبير أو مبهرج، على قد ما تفكر هي بتختار مين ومعاها إيه، ويمكن الاختيار ده جالي بعد تجارب صعبة عديت فيها، وأتمنى إن يبقى حسن الاختيار، وبحبكوا قوي".

وأعلنت أسما في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت 7 يونيو، عن زواجها واحتفالها بعقد قرانها، وسط أجواء أسرية، شهدت حضور والدها النجم شريف منير وأسرة العروسين، وعدد من الأصدقاء المقربين.