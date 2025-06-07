مها الصغير: كنت همثل مع أحمد زكي واعتذرت عن فيلم لـ يوسف شاهين

كتبت- منى الموجي:

كشفت المذيعة مها الصغير عن اعتذارها أكثر من مرة عk المشاركة كممثلة في أعمال سينمائية، إذ عرض السيناريست الكبير الراحل وحيد حامد على والدها، أن تشارك في بطولة فيلم "اضحك الصورة تطلع حلوة" أمام النجم الكبير الراحل أحمد زكي.

وقالت مها في حوارها مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج معكم، المعروض على قناة ON: "مرة مع أستاذ وحيد حامد، وكان فيلم جميل واللي مثلته رائعة، وكان أستاذ أحمد زكي، واتعرض عليا كمان فيلم مع أستاذ يوسف شاهين وكان حلمي أعمل ده بس كنت مشغولة قوي بالدراسة".

وأضافت متحدثة عن الفيلم الذي كانت ستلعب بطولته أمام أحمد زكي: "(اضحك الصورة تطلع حلوة) كان وقتها والدي صديق لأستاذة ليلى علوي، ومكانش ليا تجارب سابقة وصغيرة، ومكنتش عايزة أمثل، لأن معنديش الموهبة وكان هيبقى مأساة".

فيلم اضحك الصورة تطلع حلوة، تأليف وحيد حامد، إخراج شريف عرفة، بطولة أحمد زكي، ليلى علوي، سناء جميل، منى زكي، كريم عبدالعزيز، عزت أبو عوف.