ماذا طلب شريف منير من زوج ابنته أسما في حفل عقد قرانها؟ (صور وفيديو)

كتبت- منى الموجي:

وجه الفنان شريف منير رسالة لزوج ابنته، في حفل عقد قرانهما، الذي أقيم قبل شهر تقريبا، وتم الإعلان عنه قبل ساعات عبر الحساب الرسمي لـ أسما على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وقال شريف في فيديو نشرته أسما "أنه يحتويها، أنا عارف إن أسما تعبت وكافحت ووقفت جانبي كتير، تعتبر أم ليا وهي اللي بتوجهني وتظبطلي حياتي".

وتابع "الحقيقة كان نفسي إنه ياخد باله منها ويبقى حنين عليها ويحتويها، مش طالب أي حاجة، لإن أنا في يوم من الأيام همشي، وعايز أبقى متطمن عليها، وكان إحساسي بيه حقيقي إنه إنسان جميل جدا".

جدير بالذكر أن الفنان شريف منير شارك مؤخرا في بطولة فيلم ليه تعيشها لوحدك، مع كل من خالد الصاوي، سلمى أبو ضيف، محمد رضوان، خالد عليش. كما عُرض له في 2024 مسلسل بقينا اتنين بطولة رانيا يوسف.