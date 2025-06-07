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ماذا طلب شريف منير من زوج ابنته أسما في حفل عقد قرانها؟ (صور وفيديو)

03:22 م السبت 07 يونيو 2025
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    أسما شريف منير 2
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    أسما شريف منير وعريسها
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    أسما تحتفل بزواجها وتبرز خاتم الزواج
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    أسما منير وعريسها
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    أسما وشريف منير 11
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    أسما وشريف منير 12
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    أسما وشريف منير
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    شريف منير مع ابنته
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    أسما وزوجها
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    شريف منير وابنته أسما
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    شريف منير وأسما
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    شريف منير يدعو لابنته في عقد قرانها
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    أسما مع والدها شريف منير
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    من عقد قران أسما شريف منير
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    شريف منير
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    شريف منير وابنته أسما في عقد قرانها
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كتبت- منى الموجي:

وجه الفنان شريف منير رسالة لزوج ابنته، في حفل عقد قرانهما، الذي أقيم قبل شهر تقريبا، وتم الإعلان عنه قبل ساعات عبر الحساب الرسمي لـ أسما على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وقال شريف في فيديو نشرته أسما "أنه يحتويها، أنا عارف إن أسما تعبت وكافحت ووقفت جانبي كتير، تعتبر أم ليا وهي اللي بتوجهني وتظبطلي حياتي".

وتابع "الحقيقة كان نفسي إنه ياخد باله منها ويبقى حنين عليها ويحتويها، مش طالب أي حاجة، لإن أنا في يوم من الأيام همشي، وعايز أبقى متطمن عليها، وكان إحساسي بيه حقيقي إنه إنسان جميل جدا".

جدير بالذكر أن الفنان شريف منير شارك مؤخرا في بطولة فيلم ليه تعيشها لوحدك، مع كل من خالد الصاوي، سلمى أبو ضيف، محمد رضوان، خالد عليش. كما عُرض له في 2024 مسلسل بقينا اتنين بطولة رانيا يوسف.

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