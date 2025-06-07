مها الصغير: "السوشيال ميديا" سامة وزي الجرايد الصفرا زمان

كتبت- منى الموجي:

أكدت المذيعة مها الصغير، عدم اهتمامها بالتعليقات السلبية الموجودة على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك ردًا على سؤال الإعلامية منى الشاذلي عن طريقتها في التعامل مع "السوشيال ميديا" خاصة وأنها الفترة الأخيرة، كانت محور اهتمام رواد هذه المواقع.

وقالت مها في برنامج معكم المعروض على قناة ON "بحس إن السوشيال ميديا زي الجرايد الصفرا زمان، ضررها اكتر من نفعها، وإنها توكسيك وسامة جدا. خطتي للسوشيال ميديا مبصش على حاجات سلبية".

جدير بالذكر أن النجم أحمد السقا أعلن قبل أيام انفصاله وطلاقه رسميا عن مها الصغير، بعد زيجة استمرت أعواما طويلة، وأثمرت عن ثلاثة أبناء، هم: ياسين، نادية وحمزة.

كما احتفلت مها الفترة الأخيرة بتخرج ابنتها نادية، وشاركت متابعي حسابها الرسمي على موقع انستجرام، صورًا تجمعهما، عبر خاصية القصص القصيرة.

وتواجد أحمد السقا الأيام الماضية في الأراضي المقدسة بالمملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج، كما ينتظر طرح فيلمه الجديد "أحمد وأحمد" قريبا، والذي يشاركه في بطولته الفنان أحمد فهمي.