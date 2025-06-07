مها الصغير عن انتقاد إطلالتها بـ"الجونة السينمائي": جالي اكتئاب وعيطت

كتبت- منى الموجي:

علقت المذيعة مها الصغير، على أغرب إطلالة ظهرت بها في مهرجان الجونة السينمائي، في الدورة التي شهدت تكريم زوجها آنذاك النجم أحمد السقا، والتي تعرضت بسببها لانتقادات، إذ كانت ترتدي "بليزر" واسع فوق الفستان.

وسألت الإعلامية منى الشاذلي ضيفتها في برنامج "معكم" المعروض على قناة ON، عن الإطلالة الغريبة، مشيرة إلى أنها تعرضت بسببها للتنمر، وأجابت مها "كان لازم وقتها اخد بالي من حاجة، هحكيلك وأنا داخلة كان فيه أحمد مالك في وشي، قلتله إيه شاورلي بمعنى إنه تمام يعني، بعدين أحمد فهمي قالي لبسك جميل تحفة، ودخلت وقعدت وشايفة إني محصلتش".

وتابعت مها "خرجت ببص في الموبايل لقيته هيفرقع من الرسايل، وجالي اكتئاب وعياط هستيري، أنا وقتها كنت لابسة بليزر على الفستان عشان مبقاش ملفتة، طلعت اكتر واحدة ملفتة في المهرجان، وبعدها شفت مالك، قلتله أنا كان لازم أخد بالي انت بتلبس أوفر سايز وفهمي ألوان عجيبة، قلتلهم كان ناقصني أحمد الفيشاوي عشان أعرف أني لبست في الحيطة".

جدير بالذكر أن برنامج معكم احتفل بعيد الأضحى باستضافة عدد من المذيعين والمذيعات، بينهم: هبة الأباصيري، سالي شاهين، مها الصغير، منى عبدالغني، حسام الدين حسين، محمد عبدالرحمن، جاسمين طه زكي.