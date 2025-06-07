مها الصغير: كان نفسي عبدالحليم حافظ يحبني ويغنيلي (فيديو)

كتبت- منى الموجي:

حلت المذيعة مها الصغير، ضيفة على برنامج "معكم- منى الشاذلي" المعروض على قناة ON، وتحدثت عن دراستها وعملها في مجال الإعلام وحبها للسينما.

وقالت مها "درست إعلام وعملت ماجستير في صناعة الأفلام، وكان نفسي اشتغل في السينما، ولقيت شيرين عرفة كلمتني وقالتلي فيه برنامج فني كله عن السينما والمهرجانات، وأنا بحب المجال ده وعندي شغف كبير بيه".

وتابعت "يعني أتذكر وأنا صغيرة البنات كانت تعمل شرايط ويسجلوا أغاني، أنا كنت في حتة تانية بسجل مشاهد من الأفلام وأعمل مونتاج بدائي جدا، وبحب قوي يوسف شاهين، صلاح أبو سيف، عاطف الطيب، وبحب عبدالحليم حافظ قوي وكان نفسي يحبني ويغنيلي وكده".

وعن تجربتها في تقديم برنامجها، أوضحت "جاتلي فرصة البرنامج وببقى سعيدة جدا وإحنا رايحين مهرجانات، لأني بحب الصناعة نفسها وبحترمها، وكنت عايزة أدرس إخراج وسينما في الأول بس كأي أب مصري، كان والدي بيخاف".

مها الصغير شاركت في تقديم برنامج it's show time، كما تقدم حاليا برنامج الستات مايعرفوش يكدبوا.