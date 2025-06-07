أول تعليق من أسما شريف منير بعد زواجها: فهمت محتاجة إيه من الجواز

القاهرة- مصراوي:

شاركت أسما شريف منير، متابعي حسابها الرسمي على موقع انستجرام، صورًا من حفل عقد قرانها، جمعتها بعريسها ووالدها النجم شريف منير، وشقيقها وعدد من أفراد أسرتها.

وكتبت أسما تعليقا على الصور "أنا الحمد لله اتجوزت، وده قرار جه بعد فترة طويلة من رحلة عشتها مع نفسي، من حاجات كتير قوي اتعلمتها، تجارب دخلت فيها، اختيارات وصلت لها، حاجات بقيت بحبها، وحاجات ما بقيتش بحبها، فهمت نفسي أكتر، اتعرفت على نفسي أكتر، فهمت أنا محتاجة إيه من الجواز، إيه المهم وإيه اللي مش مهم، إيه اللي محتاج مجهود وإيه اللي مش محتاج مجهود".

وتابعت "وقعدت فترة كبيرة جداً بدعي ربنا بإنه يعوضني خير ويعوضني خير صبري، لأني كنت في الفترة دي بحاول أقصى حاجة في الدنيا إني أحافظ على نفسي وما أغضبش ربنا. وحاولت إني أدعي ربنا كتير قوي إنه يقف جنبي ويختار لي، وكنت دايماً بقول: يا رب اختار لي ولا تخيرني. وكنت مركزة جداً في موضوع إني أتعامل بالتوكل، وتوكلت على ربنا تماماً تماماً في القرار ده. وتعاملت على إنه هو اللي هيجوزني وهو اللي هيقول لي أعمل إيه. قلت له: سهل لي الطرق المعينة اللي أنت عايزني أعملها، أنا نيتي خير ومش عايزة أعمل حاجة غلط وعايزة أتجوز وأتستر وأعيش حياة كريمة فيها احترام وفيها تقدير وفيها عوض".

وأضافت أسما "واتكلمت مع ربنا كتير لحد ما جه وقت صدقت جداً وكان عندي يقين غير عادي إن ربنا هيحقق لي الحاجة دي. لأني كنت عديت بفترة تعب كبيرة قوي نفسي علشان أقدر أتخطى ده، كان بفكرة إنه صحيت نفسي في الشغل وتوكلت على ربنا ومقررة إنه هو هيختار لي الأصلح، وده اللي حصل. عمري ما كنت أتخيل إني هتعرف على أحمد إزاي ولا إن إحنا لما اتعرفنا على بعض إن إحنا كنا هنتجوز أصلاً أو أي حاجة. وحتى أنا بيني وبين نفسي، عشان كان عندي يقين، كنت عارفة إني هتجوز. وكنت قايلة إن أنا هتجوز في تاريخ معين يوم 25-5-5. كنت خلاص بقول للناس كلها إن ده يوم فرحي وإن أنا هتجوز اليوم ده، وأصلاً ما كانش فيه حد في حياتي خالص. من كتر يقيني إن ربنا هيبعت لي حد وإنه هيرزقني بالزواج الصالح اللي يريح قلبي ويعوضني ويحسسني بالأمان وبالاحترام وبالاحتواء".

وعن زوجها، قالت "اللي شدني في أحمد إنه قريب من ربنا، وعارف مسؤولياته تجاه ربنا وعيلته، وعارف معاملاته تجاه ربنا عاملة إزاي. فلقيت الشخص اللي ممكن يبقى بيعامل الناس وجواه سالك، جواه إيمان. ده حد تقدر تثق فيه وتحس إنه تقدر تبني معاه حياة وإنت متطمن، أكيد بنتضايق ونزعل من بعض، احنا الاتنين فينا عيوب وكل حاجة زي كل البشر، بس فكرة إن الاختيار نفسه ربنا وفقني فيه وسهلها من عنده، يا رب يبقي خير، لحد ما أموت يبقى هو في حياتي".

جدير بالذكر أن الفنان شريف منير شارك مؤخرا في بطولة فيلم ليه تعيشها لوحدك، مع كل من خالد الصاوي، سلمى أبو ضيف، محمد رضوان، خالد عليش، ومجموعة كبيرة من النجوم. كما عُرض له في 2024 مسلسل بقينا اتنين بطولة رانيا يوسف.



