كتبت- منى الموجي:

يحتفل "فنان العرب" محمد عبده والمايسترو هاني فرحات مساء اليوم السبت الموافق 7 يونيو، مع الجمهور بعيد الأضحى على مسرح أرينا دبي في حفل عنوانه تاريخ من الفن الأصيل .

الحفل رفع لافتة كامل العدد بعد ساعات من فتح شباك حجز تذاكره في شهر مايو الماضي .

الحفل يأتي بعد عودة المايسترو هاني فرحات من جولته الفنية مع الأوركسترا الموسيقي في أستراليا والتي قاد خلالها أوركسترا الميتروبوليتان الأسترالية والأوركسترا الوطنية السعودية على مسرح أوبرا سيدني أحد أهم المسارح الموسيقية في العالم ضمن النسخة السابعة لسلسة حفلات روائع الأوركسترا والكورال الوطني السعودي التي تنظمها هيئة الموسيقي تحت شعار آفاق الإبداع والتميز .

وأعرب فنان العرب في بيان صحفي عن سعادته بلقاء الجمهور الإماراتي برفقة الأوركسترا الموسيقي بقيادة المايسترو هاني فرحات والذي وصفه بالمايسترو المثقف والدارس لعلوم الموسيقى.

مشيرا إلى أن فرحات يحظى بثقة وتقدير نجوم الغناء العربي الذين يشعرون معه بأنهم في أيد أمينة

لافتا إلى أنه شخصيا يشعر بالثقة والطمأنينة عندما يرافقه في حفلاته .

موضحا أن حفلاته المقبلة خلال الشهر الجاري سواء في الإمارات أو المملكة العربية السعودية أو الكويت يصاحبه فيها الأوركسترا الموسيقي بقيادة هاني فرحات .

من جهته، أعرب المايسترو هاني فرحات عن تقديره لفنان العرب ووصفه بالأسطورة الغنائية التي يعتز بها العرب، مشددا على أنه يفتخر بمصاحبة الفنان الكبير محمد عبده في حفلاته التي تشهد إقبالا جماهيريا كبيرا في كل بلد عربي .

وأكد أنه يعتز بالثقة الكبيرة التي يضعها علي عاتقه ويشعر بأن مصاحبة فنان العرب في حفلاته مسئولية كبيرة وأنها تزيد حفلا بعد آخر نتيجة النجاحات الكبيرة التي تحققها حفلاتهما المشتركة، وقال : إن حفل فنان العرب في دبي يتضمن مجموعة من أهم الأغاني التي شكلت محطات بارزة في مشواره الفني الحافل بكلاسيكيات غنائية عديدة .

ولفت هاني إلى أنه وفنان العرب سيجمعهما أكثر من حفل، بينها حفل يقام يوم 9 يونيو الجاري ضمن سلسلة حفلات عيد الأضحي بمدينة الخبر السعودية في أول حفل يدشن أرينا الظهران أكسبو.