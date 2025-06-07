19 صورة من عقد قران أسما شريف منير بحضور والدها وابنتها

كتبت- منى الموجي:

أعلنت أسما شريف منير في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت 7 يونيو، ثان أيام عيد الأضحى المبارك عن زواجها واحتفالها بعقد قرانها، وسط أجواء أسرية، شهدت حضور أسرة العروسين، وعدد من الأصدقاء المقربين.

والتُقطت صورا للنجم شريف منير والد العروس أثناء عقد قران ابنته، كما التقطت أسما صورا مع ابنتها وشقيقها وأختها.

ونشرت أسما صور الحفل عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام، وحرص على تهنئتها الجمهور وعدد كبير من المشاهير، ومن بين أبرز تعليقاتهم: ألف مبروك، ربنا يسعدك، مبروك يا عروسة، أنا فرحتلك قوي".

جدير بالذكر أن الفنان شريف منير شارك مؤخرا في بطولة فيلم ليه تعيشها لوحدك، مع كل من خالد الصاوي، سلمى أبو ضيف، محمد رضوان، خالد عليش، ومجموعة كبيرة من النجوم.

كما عُرض له في 2024 مسلسل بقينا اتنين بطولة رانيا يوسف.