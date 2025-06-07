

كتب - معتز عباس:

تصدرت شيماء سعيد تريند مواقع التواصل الاجتماعي، بعد استغاثتها من سوء معاملة زوجها مطرب المهرجانات إسماعيل الليثي.

ووجهت شيماء اتهامات لزوجها في مقطع فيديو نشر على تطبيق "تيك توك"، بالاعتداء عليها وخطف بناتها وسرقة أموالها ومصوغاتها الذهبية، بحسب ما قالت.

وقالت شيماء في الفيديو: "إسماعيل ضربني واخد فلوسي وشقايا كله خده وبوظلي وشي وجسمي كله متقطع، إسماعيل مسكني دلوقتي وكسر جسمي كله، أنا لسة صاحية من النوم، أنا تعبت ومبعملش حاجة في حياتي، ولا نافع معاه اي حاجة ضربني وخد بناتي دلوقتي وقومت ملقتهمش، وأخد فلوسي ودهبي كل ومفتاح عربيتي بالله عليكم انا وقفت مع الناس كلها عايزكم تقفوا جنبي، أنا جسمي كله بايظ، تعبت من كتر البنات اللي يعرفها عليا وبحط في قلبي وبسكت".

ونستعرض في التقرير التالي معلومات عن شيماء سعيد

1- زوجة مطرب المهرجانات اسماعيل الليثي

2- تعمل "ميكب ارتيست".

3- والدة الطفل "رضا" الشهير بضاضا.

4- توفي نجلها ضاضا بشكل مأساوي بعد سقوطه من شرفة المنزل من الطابق العاشر.

5- ظهرت في لقاء تلفزيوني مع اسماعيل الليثي على قناة الشمس وغنوا سويًا "في يوم وليلة".

6- ظهرت في الفيديو كليب الأخير لـ إسماعيل الليثي بعنوان "انتي الغزالة" الذي طرح أبريل الماضي.

7- نفى زوجها إسماعيل الليثي وجود أي خلافات بينهما أدت للانفصال في لقاء تلفزيوني مع الإعلامي عمرو الليثي.

8- اتهمت شيماء زوجها اسماعيل يوسف في فيديو لايف أخير نشر على تيك توك بخيانتها وأنه على علاقة بأكثر من فتاة.

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