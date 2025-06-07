"ضربني واخد فلوسي".. شيماء سعيد تستغيث من زوجها المطرب إسماعيل الليثي

كتب - معتز عباس:

استغاثت شيماء سعيد من سوء معاملة زوجها مطرب المهرجانات إسماعيل الليثي، متهمة إياه بالاعتداء عليها وخطف بناتها وسرقة أموالها ومصوغاتها الذهبية.

ونشرت شيماء فيديو الاستغاثة عبر تطبيق الفيديوهات "تيك توك"، وقالت فيه: "بصوا اسماعيل عمل فيا اية ضربني وأخد فلوسي وشقايا كله خده وبوظلي وشي وجسمي كله متقطع، انا عايزة حقي يا جماعة عشان انا تعبت 10 سنين حاطه في قلبي وساكته ومش عايزة أتكلم ولا أفتح بقي".

وأضافت: "إسماعيل مسكني دلوقتي وكسر جسمي كله، أنا لسة صاحية من النوم، أقسم بالله تعبت، أنا عايزة حقي والنبي يا جماعة عشان أنا تعبت ومبعملش حاجة في حياتي، ولا نافع معاه اي حاجة ضربني وخد بناتي دلوقتي وقومت ملقتهمش، وأخد فلوسي ودهبي كل ومفتاح عربيتي بالله عليكم انا وقفت مع الناس كلها عايزكم تنقفوا جنبي، أنا جسمي كله بايظ".

يذكر أن شيماء سعيد هي والدة ابنها الراحل رضا والذي توفي بشكل مأساوي بعد سقوطه من شرفة المنزل من الطابق العاشر.

وشاركت شيماء سعيد في فيديو كليب أغنية " انتي الغزالة"، والتي طرحها إسماعيل الليثي شهر أبريل الماضي.

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