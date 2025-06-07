شيرين عبدالوهاب تحيي حفلًا غنائيًا في مهرجان موازين بالمغرب

كتب - معتز عباس:

أعلنت النجمة شيرين عبدالوهاب عن إحيائها حفلًا غنائيا في مهرجان موازين بالمغرب يونيو الجاري.

ونشرت شيرين بوستر الحفل، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "جمهوري الحبيب الغالي عيد سعيد عليكم انتظروني في حفل موازين المغرب".

يقام حفل شيرين بقيادة المايسترو مدحت خميس وفرقته الموسيقية، يوم السبت 28 يونيو على منصة النمضة بمهرجان موازين.

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