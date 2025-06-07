إعداد- مصراوي:

حرص عدد كبير من نجوم الفن على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة يوم الجمعة 6 يونيو، الموافق أول أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك عبر صفحاتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وننشر أبرزها في السطور التالية..

كارول سماحة

نشرت الفنانة كارول سماحة عبر انستجرام، صورتين لزوجها الراحل رجل الأعمال وليد مصطفى، وعلقت "العيد الأخير.. على نهر النيل، كنت شايفة التعب بعيونك.. وقلبي من جوا حاسس إني عم ودعك.. الكلام بهيديك الليلة كان قليل.. وحدن ضحكات الولاد حوالينا خلقوا أمل صغير، بس أنت بصمتك وحزنك كأنك حاسس، إنه العشاء الأخير".

شيري عادل

نشرت الفنانة شيري عادل، عبر "انستجرام" صورة التقطتها في جنوب سيناء، واكتفت في تعليقها بوضع قلب أبيض.

حسن أبو الروس

نشر الفنان حسن أبو الروس عبر انستجرام، صورته بملابس الإحرام، معلقا: "عيد سعيد عليكوا من أحلى مكان على الأرض.. لبيك اللهم لبيك".

سعد الصغير

شارك الفنان سعد الصغير جمهوره صور احتفاله بعيد الأضحى، بعد ذبح الأضحية، وعلق: "بِسْمِ اللهِ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُمَّ هَذِهِ قُرْبَتِي إلَيْكَ وَأَضْحِيَّتِي بِهَا فَتَقَبَّلْهَا مِنِّي، كَمَا تَقَبَّلْتَ مِنْ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ، وكل سنة وانتم بخير يا رب وبصحة وسلامة".

ياسمين عبدالعزيز

نشرت النجمة ياسمين عبدالعزيز صورتها بالحجاب عبر خاصية القصص القصيرة بحسابها الرسمي على موقع انستجرام.

محمد أنور

نشر الفنان محمد أنور عبر "انستجرام" صورة مع أضحية العيد، معلقا "اهرب هيموتوك يا غبي".

نور قدري

نشرت الفنانة نور قدري صورًا لها بإطلالة مختلفة عبر "انستجرام"، وعلقت "عيد سعيد عليكم وكل سنة وكلنا طيبين وبخير".

نور النبوي

حرص الفنان الشاب نور النبوي على معايدة جمهوره بمناسبة عيد الأضحى، ونشر صورة له، معلقا "كل سنة وأنتم وكل أهلكوا طيبين".

سلاف فواخرجي

عايدت الفنانة سلاف فواخرجي جمهورها بمناسبة العيد، ونشرت صورة لها عبر انستجرام، معلقة "كل عيد والكل بخير ومحبة وسلام وأمان".

منة شلبي

نشرت الفنانة منة شلبي صورة لها بالأبيض والأسود، ظهرت خلالها بشعر قصير، وممسكة كاميرا من طراز قديم، وعلقت "عيد سعيد".