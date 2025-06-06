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راندا عبد السلام: "راتب زيزو يساوي موسم رمضان كله"

11:24 م الجمعة 06 يونيو 2025

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كتب - معتز عباس:

علقت الفنانة راندا عبد السلام على انتقال أحمد السيد زيزو إلى النادي الأهلي.

وكتبت راندا، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "بقالي 24 ساعة بسمع عن ارقام فلكية في راتب لاعب الأهلي الجديد أحمد زيزو تساوي تقريبا موسم دراما رمضان كله.. ده أنا ارجع للكورة والتدريب بقى".

يذكر أن الأهلي أعلن اليوم الجمعة أول أيام عيد الأضحى المبارك، التوقيع مع أحمد السيد زيزو لاعب الزمالك في صفقة انتقال حر.

راندا عبدالسلام فيسبوك

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