بالفيديو.. وصلة رقص لـ ابنة عمرو دياب تثير التفاعل على انستجرام

كتب - معتز عباس:

شاركت نور ابنة المطرب عمرو دياب، متابعيها على السوشيال ميديا مقطع فيديو لها وهي ترقص مع صديقها الذي يدعى ياسين رشدي.

ونشرت نور رقصتها عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام" والتي تفاعل معاه المتابعين بشكل كبير.

وكتبت نور عمرو دياب، تعليقًا على الفيديو: "رقص اجتماعي بتأثير الباتشاتا مع ياسين رشدي راقصي المفضل على الإطلاق".

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