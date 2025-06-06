بإطلالة جريئة.. ناهد السباعي تحتفل بعيد الأضحى من برشلونة

كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة ناهد السباعي متابعيها أحدث جلسة تصوير خضعت لها، من مدينة برشلونة، بالتزامن مع احتفالات عيد الأضحى.

ونشرت ناهد صورًا لها بإطلالة جريئة، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "كل سنة وانتم طيبين عيد سعيد".

يُذكر أن الفنانة ناهد السباعي شاركت مؤخرًا كضيفة شرف في مسلسل "أشغال شقة 2"، من بطولة هشام ماجد، وأسماء جلال، وشيرين، وسلوى محمد علي، مصطفى غريب، محمد محمود، ومحمد عبدالعظيم.

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