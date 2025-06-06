كتب - معتز عباس:

علق الفنان وائل عبدالعزيز على احتفال شقيقته ياسمين عبدالعزيز بعيد الأضحى المبارك.

ونشر وائل صورة "سيلفي" لـ ياسمين بجوار "الأضحية"، وعلق: "أنا مشوفتش واحدة بتعرف تقنع اي حيوان يقف ياخد سيلفي ويبص للكاميرا قدك يا قادرة، اقنعتيه ازاي قبل الدبح".

احتفلت النجمة ياسمين عبدالعزيز بعيد الأضحى المبارك، وشاركت جمهورها عبر خاصية القصص القصيرة بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام، أكثر من صورة وفيديو.

وظهر في فيديو تكبيرات صلاة العيد، أثناء تواجدها في أحد المساجد، وظهرت مرتدية الحجاب في صورة، والتقطت أخرى على طريقة "السيلفي" وهي ترسل للأضحية قبلة الوداع قبل ذبحها، ووضعت عليها موسيقى أغنية العيد الشهيرة "أهلا بالعيد".

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