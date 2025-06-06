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تركي آل الشيخ يكشف حقيقة ظهور زيزو في فيلم 7Dogs

07:41 م الجمعة 06 يونيو 2025
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    كواليس ظهور زيزو في فيلم 7Dogs (4)
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    احمد السيد زيزو
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    ظهور زيزو في تصوير فيلم 7dogs (5)
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    ظهور زيزو في تصوير فيلم 7dogs (1)
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    ظهور زيزو في تصوير فيلم 7dogs (3)
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    ظهور زيزو في تصوير فيلم 7dogs (4)
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    اشرف بن شرقي
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    ظهور زيزو في تصوير فيلم 7dogs (2)
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كتب - معتز عباس:

كشف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، حقيقة ظهور اللاعب أحمد السيد زيزو المنضم حديثًا للنادي الأهلي.

وشارك تركي جمهوره، عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك"، صورة لـ زيزو متصدرًا بوستر فيلم 7Dogs، مدون عليه: "أنا مش في الفيلم أنا في الأهلي".

وعلق تركي وكتب على صفحته: "زيزو مش في الفيلم ... زيزو فـي الأهلي"

يذكر أن تركي آل الشيخ نشر مقطع فيديو ترويجي لفيلم 7Dogs، شارك فيه أبطال فريق كرة القدم بالنادي الأهلي، محمد الشناوي وعلي معلول، وإمام عاشور، وأشرف بن شرقي، وأحمد السيد زيزو.

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تركي آل الشيخ زيزو فيلم 7Dogs
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