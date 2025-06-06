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بمشاركة إمام وزيزو| تركي آل الشيخ: "أضخم فيلم عربي .. كله ضرب مفيش شتيمة"

06:43 م الجمعة 06 يونيو 2025
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    احمد السيد زيزو
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    كواليس ظهور زيزو في فيلم 7Dogs (4)
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    علي معلول والشناوي
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كتب - معتز عباس:

كشف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن مشاركة لاعبو فريق الأهلي في الإعلان الترويجي لفيلم 7 Dogs بطولة أحمد عز وكريم عبدالعزيز:

ونشر تركي فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك"،وكتب : "استعدوا لـ أضخم فيلم عربي دب دب دب دب كله ضرب ضرب مفيش شتيمة".

وظهر في الفيديو لاعبو الأهلي، محمد الشناوي، علي معلول، أحمد السيد زيزو، إمام عاشور، أشرف بن شرقي.

يذكر أن المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية كتب على صفحته مؤخرًا: "الحمد لله… تم الانتهاء من تصوير فيلم 7Dogs، أضخم إنتاج سينمائي عربي في التاريخ، التصوير تم بالكامل في استوديوهات الحصن Big Time في مدينة الرياض بطولة النجمين الكبيرين كريم عبدالعزيز وأحمد عز والنجم السعودي الكبير ناصر القصبي ونخبة من نجوم العالم العربي (سيد رجب، تارا عماد، ساندي بيلا، هنا الزاهد ، هالة صدقي ومنة شلبي) وعدد من النجوم العالميين مفاجأة هذا الفيلم الكبيرة.

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