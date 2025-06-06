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رحمة أحمد تهنئ متابعيها بالعيد: "كل سنة وأنتم متحاوطين بالستر والرضا"

06:23 م الجمعة 06 يونيو 2025

رحمة أحمد

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كتب - معتز عباس:

وجهت الفنانة رحمة أحمد التهنئة لمتابعيها والجمهور، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

ونشرت رحمة صورة لها عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: كل سنة وأنتو بألف خير ومع حبايبكو ومتحاوطين بالحب والستر والرضا وكل حاجة بتتمنوها، عيد سعيد علينا كلنا".

يذكر أن، رحمة أحمد فرج خاضت دراما رمضان 2025 بمسلسلين هما "80 باكو" بطولة هدى المفتي وانتصار، و"الكابتن" بطولة أكرم حسني.

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رحمة أحمد عيد الأضحى انستجرام
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