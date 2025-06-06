تركي آل الشيخ ينشر فيديو يظهر زيزو في كواليس فيلم "7Dogs"

كتب - معتز عباس:

كشف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، مقطع فيديو يظهر به أحمد السيد زيزو في كواليس كواليس فيلم The 7 Dogs بطولة أحمد عز وكريم عبدالعزيز.

ونشر تركي الفيديو عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك"، وكتب: "تسريب من كواليس تصوير فيلم 7 dogs بمشاركة زيزو ... هل ده صحيح؟!".

يذكر أن الأهلي أعلن اليوم الجمعة أول أيام عيد الأضحى المبارك، التوقيع مع أحمد السيد زيزو لاعب الزمالك في صفقة انتقال حر.

يذكر أن المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية كتب على صفحته مؤخرًا: "الحمد لله… تم الانتهاء من تصوير فيلم 7Dogs، أضخم إنتاج سينمائي عربي في التاريخ، التصوير تم بالكامل في استوديوهات الحصن Big Time في مدينة الرياض بطولة النجمين الكبيرين كريم عبدالعزيز وأحمد عز والنجم السعودي الكبير ناصر القصبي ونخبة من نجوم العالم العربي (سيد رجب، تارا عماد، ساندي بيلا، هنا الزاهد ، هالة صدقي ومنة شلبي) وعدد من النجوم العالميين مفاجأة هذا الفيلم الكبيرة.

اقرأ أيضا..

أحمد السقا: قضينا الليل على جبل عرفات وإحنا مصطفين السنة دي من ربنا