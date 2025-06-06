محمد رمضان يهدي "أنا رئيسها" لنجم "الزمالك" شيكابالا

كتب- مصطفى حمزة:



أعلن النجم محمد رمضان، عن إهداء أحدث أغانيه "أنا رئيسها"، إلى نجم وكابتن نادي الزمالك شيكابالا، وذلك بعد إحرازه ضربة الجزاء التي حسمت فوز الزمالك، ببطولة كأس مصر، مساء أمس الخميس.



وقام النجم محمد رمضان، بنشر صورة نجم الزمالك، عبر صفحته في موقع فيسبوك، وكتب: "أبيض على الجميع.. أغنية أنا رئيسها إهداء مني لأخويا وصديقي شيكابالا رئيس الفريق وصاحب المسيرة العظيمة لنادي الزمالك العريق بجمهوره الكبير الأصيل.. مبروووك كأس مصر يا أبطال مصر".



وطرح النجم محمد رمضان، أغنية "أنا رئيسها"، عبر قناته الرسمية في موقع يوتيوب، ووصل عدد مشاهداتها إلى ما يزيد عن مليون و172 ألف مشاهدة.

