إيرادات وقفة عيد الأضحى.. "المشروع X" الأول و"ريستارت" بالمركز الثاني

كتبت- منى الموجي:

يشهد موسم عيد الأضحى السينمائي في 2025، تنافس 3 أفلام فقط على إيرادات شباك التذاكر، هي: المشروع x، ريستارت، سيكو سيكو، وحققت أمس الخميس –وقفة العيد- 5 يونيو 2025، إيرادات بلغت 4 ملايين و117 ألفا و201 جنيه، موزعة على النحو التالي..

المشروع X

احتل فيلم المشروع X المركز الأول متصدرا إيرادات شباك التذاكر، بعد تحقيقه 2 مليون و114 ألفا و741 جنيها.

المشروع x قصة وإخراج بيتر ميمي، شارك في الكتابة أحمد حسني، بطولة كريم عبدالعزيز، إياد نصار، أحمد غزي، عصام السقا، ياسمين صبري.

ريستارت

وجاء فيلم "ريستارت" في المركز الثاني، محققا مليون و838 ألفا و302 جنيه.

"ريستارت" تأليف أيمن بهجت قمر، إخراج سارة وفيق، بطولة تامر حسني، هنا الزاهد، باسم سمرة، محمد ثروت، وعصام السقا.

سيكو سيكو

وذهب المركز الثالث لفيلم "سيكو سيكو"، وحقق 167 ألفا و158 جنيها.

فيلم سيكو سيكو تأليف محمد الدباح، إخراج عمر المهندس، بطولة طه دسوقي، عصام عمر، تارا عماد، خالد الصاوي، باسم سمرة، محمود عزب، أحمد عبدالحميد، وليد المغازي، ومجموعة كبيرة من الفنانين.





