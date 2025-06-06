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في مصر القديمة.. راندا البحيري تحتفل بذبح أضحية العيد

02:34 م الجمعة 06 يونيو 2025

راندا البحيري

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كتب- مصطفى حمزة:

احتفلت الفنانة راندا البحيري، بأول أيام عيد الأضحى، وذبح أضحية العيد، في مسقط رأسها بمنطقة مصر القديمة.

وقامت راندا البحيري، بنشر مقطع فيديو، عبر صفحتها على موقع فيسبوك، وكتبت "تمت التضحية بنجاح الحمد لله، في وسط أهلي وناسي في مسقط رأسي مصر القديمة. وبوجود عمي حسين البحيري وأخويا أحمد طلعت البحيري، ربنا يخليهوملي يا رب ويباركلي فيهم. ويخليلي ماما وبابا وكل أهلي والمستشار الكبير الأستاذ علاء قطب اللي مش بس المحامي بتاعي هو كمان حتة مننا ومن عيلتنا وأنا أتشرف إني يكون زي أخويا الكبير فعلا".


راندا البحيري

جدير بالذكر أن آخر أعمال راندا البحيري كان فيلم "دولارات دولارات"، وشارك في بطولته نخبة من النجوم، من بينهم: نضال الشافعي، منة فضالي، صلاح عبدالله، وهالة فاخر. الفيلم من تأليف طارق رمضان، وإخراج محمد خضري.

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