مريم بدر تيسير تدعو بالشفاء لزوجة عمرو محمود ياسين

كتب- مصطفى حمزة:

قامت الإعلامية مريم بدر تيسير، بالدعاء بالشفاء للإعلامية آيات أباظة، زوجة المؤلف عمرو محمود ياسين، والتي تعاني من أزمة صحية.



ونشرت مريم، صورة تجمعها مع "آيات"، عبر صفحتها في موقع فيسبوك، وكتبت: "وكأن جاء يوم عرفة حتى يكون كل الدعاء ليكي يا حبيبتي، فأنتي جزء من روحي مش مجرد أختي وصديقتي وحبيبتي".

وتابعت: "ربنا يشفيكي ويعافيكي ويرضيكي ويجبرنا جبر يتعجب منه أهل السماء والأرض بحق كن فيكون".

وكان المؤلف عمرو محمود ياسين، قد وضع عبر صفحته في موقع فيسبوك، منشور لزوجته، وجاء به: "وإذا مرضت فهو يشفين".



وقدم المؤلف عمرو محمود ياسين، في رمضان الماضي، مسلسل "وتقابل حبيب"، بطولة ياسمين عبدالعزيز، كريم فهمي، خالد سليم، نيكول سابا، أنوشكا، بسنت شوقي، صلاح عبدالله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جونيور، منة عرفة، بسنت أبو باشا، إنجي كيوان، بتول الحداد، وإخراج محمد الخبيري وإنتاج شركة سينرجي.





