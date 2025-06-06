إسراء عبدالفتاح تحتفل بعيد الأضحى بـ"إسدال" الصلاة

القاهرة- مصراوي:

شاركت الفنانة إسراء عبدالفتاح، جمهورها ومتابعي حسابها الرسمي على موقع انستجرام، صورًا من احتفالها بعيد الأضحى المبارك، اليوم الجمعة 6 يونيو.

ونشرت صورتين من أمام أحد المساجد، ظهرت فيهما مرتدية إسدال الصلاة لأداء صلاة العيد، وعلقت "عيد أضحى سعيد".

كما نشرت إسراء عبر خاصية القصص القصيرة بنفس التطبيق، فيديو يوضح مظاهر الاحتفال بالعيد أمام المسجد، من خلال (البلالين) الملونة.

جدير بالذكر أن إسراء عبدالفتاح من نجوم مسرح مصر الذين قدمهم النجم أشرف عبدالباقي للجمهور، من خلال عدد كبير من المسرحيات التي حققت نجاحا كبيرا، وضمت الفرقة: علي ربيع، سارة درزاوي، حمدي الميرغني، محمد أنور، مصطفى خاطر، حامد الشراب، محمد عبدالرحمن، محمد أسامة (أوس أوس)، دينا محسن (ويزو).

إسراء عبدالفتاح متزوجة من الفنان حمدي الميرغني، وأنجبا ابنتهما تمارا، واحتفلا بعيد ميلادها الخامس في ديسمبر 2024.