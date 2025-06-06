محمد رمضان يحتفل بالعيد مع أسرته ويكشف سبب غياب والده ونجله عن الصورة

كتبت- منى الموجي:

احتفل الفنان محمد رمضان بعيد الأضحى مع أسرته، وشارك جمهوره صورة تجمعه بهم، عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك.

وكشف رمضان عن سر غياب والده ونجله عن الصورة في تعليقه عليها، إذ كتب "كل سنة وانتم حواليا.. كل سنة وانتم في عينيا، ملحوظة أبويا بينام بدري وابني عند الحلاق.. عيد أضحى مبارك".

جدير بالذكر أن الفنان محمد رمضان ينتظر طرح فيلمه "أسد" مع المخرج محمد دياب، والذي يشارك في بطولته كوكبة من نجوم الفن، وتدور أحداثه في حقبة زمنية قديمة.

رمضان أطل على جمهور الفترة الأخيرة بطرح أكثر من أغنية عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب، كما قدم لهم برنامج مدفع رمضان على قناة DMC في رمضان 2025.