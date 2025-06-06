كتب- مصطفى حمزة:

حرص الفنان أحمد العوضي، على الاحتفال بأول أيام عيد الأضحى، وذبح الأضحية، في منطقة عين شمس، التي نشأ بها.

وقام الفنان أحمد العوضي، بنشر مقطع فيديو عبر صفحته في موقع فيسبوك، يُظهر التفاف الجمهور حوله، وكتب: "الحمد لله ضحينا وسط أهل بلدي واخواتي في عين شمس.. ألف شكر لكل إخواتي حبايبي على استقبالهم، وكل سنه وكل اخواتي طيبين ".

وقام الفنان أحمد العوضي، ببطولة مسلسل "فهد البطل"، الذي عرض في رمضان الماضي، وشاركه البطولة أحمد عبدالعزيز، ميرنا نور الدين، لوسب، عصام السقا، محمود البزاوي، يارا السكري، صفاء الطوخي، صفوة، عزت زين، عايدة رياض، حجاج عبدالعظيم، أحمد عبدالله محمود ، وتأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبدالسلام.