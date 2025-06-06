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إيمان العاصي بملابس مكشوفة و روبي جريئة.. لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

12:30 ص الجمعة 06 يونيو 2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    روبي
  • عرض 8 صورة
    ريا أبي راشد
  • عرض 8 صورة
    شاكيرا
  • عرض 8 صورة
    رنا سماحة
  • عرض 8 صورة
    إيمان العاصي
  • عرض 8 صورة
    كارولين عزمي
  • عرض 8 صورة
    فدوى عابد
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إعداد- نوران أسامة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

كارولين عزمي
شاركت الفنانة كارولين عزمي جمهورها صورة جديدة لها بالأبيض والأسود، ونشرتها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

فدوى عابد
ظهرت الفنانة فدوى عابد بمكياج هادئ، ونشرت الصورة عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

إيمان العاصي
خطفت الفنانة إيمان العاصي الأنظار إليها من خلال أحدث ظهور لها، ونشرت الصورة عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة جريئة، وارتدت توب مكشوف.

ريا أبي راشد
ظهرت ريا أبي راشد مع عائلتها أثناء رحلتها إلى الأهرامات، ونشرت الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

إيساف
شارك الفنان إيساف جمهوره صورة جديدة له، ونشرها عبر حسابه الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهر بإطلالة كلاسيكية.

رنا سماحة
شاركت الفنانة رنا سماحة جمهورها صورة جديدة لها، وظهرت بفستان قصير باللون الأزرق، ونشرت الصورة عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

روبي
نشرت الفنانة روبي مجموعة صور لها، من حفلها الأخير الذي أحيته في الجامعة الأوروبية (EUE)، ونشرتها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

شاكيرا
ظهرت الفنانة شاكيرا بإطلالة جريئة ارتدت خلالها فستان باللون البيج، ونشرت الصورة عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

إيمان العاصي نجوم الفن الفنانة كارولين عزمي
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