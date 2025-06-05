هنيدي ومحمود سعد وفيفي عبده..النجوم في عزاء سميحة أيوب

توافد عدد كبير من نجوم الفن على عزاء الفنانة الكبيرة الراحلة سميحة أيوب، مساء اليوم الخميس 5 يونيو في مسجد عمر مكرم.

وشارك في العزاء عدد كبير من نجوم الفن من بينهم محمد هنيدي وخالد النبوي ومادلين طبر والإعلامي محمود سعد وجمال سليمان ووزير الثقافة أحمد هنو، وسميرة عبد العزيز ورشوان توفيق وفيفي عبده وغيرهم

وحرصت فيفي على مواساة الفنانة سميرة عبد العزيز التي انهارت في البكاء على صديقتها الراحلة سيدة المسرح العربي.

ورحلت الفنانة سميحة أيوب "سيدة المسرح العربي" عن عالمنا صباح الثلاثاء 3 يونيو عن عمر ناهز 93 عاما.

وحرص عدد من النجوم على المشاركة في تشييع جنازة سميحة أيوب، التي شيعت من مسجد الشرطة بالشيخ زايد عقب صلاة عصر الثلاثاء، ومنهم وزير الثقافة أحمد فؤاد هنو ونادية الجندي وأشرف زكي ووفاء عامر ومحمد رياض ورانيا فريد شوقي ومديحة حمدي ولقاء سويدان.