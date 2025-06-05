"فين البطانة يانجمة ؟".. هيفاء وهبي تنشر أحدث جلسة تصوير والجمهور يعلق

شاركت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي جمهورها بأحدث إطلالاتها التي ظهرت بها عبر حسابها الشخصي بموقع الإنستجرام.

وظهرت هيفاء بإطلالة ساحرة، إذ ارتدت فستان شفاف أسود بدون بطانة، أبرز أنوثتها..

وانهالت عليها التعليقات من الجمهور الذي عبر عن إعجابه الشديد بإطلالتها، وجاءت التعليقات :" قمر، اجمل فنانة في الوطن العربي، فين البطانة يانجمة، كان هيكون أحلى لو بالبطانة، العيد ظهر، هو دا أحلى عيد، عيدك مبارك".

و نشرت هيفاء مؤخرا مقطع فيديو من تكريمها في حفل توزيع جوائز "داف باما" الموسيقية للعام 2025، بمدينة أوبرهاوزن غربي ألمانيا.





