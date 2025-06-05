إعلان

"فين البطانة يانجمة ؟".. هيفاء وهبي تنشر أحدث جلسة تصوير والجمهور يعلق

11:06 م الخميس 05 يونيو 2025

هيفاء وهبي في أحدث ظهور

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

شاركت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي جمهورها بأحدث إطلالاتها التي ظهرت بها عبر حسابها الشخصي بموقع الإنستجرام.

وظهرت هيفاء بإطلالة ساحرة، إذ ارتدت فستان شفاف أسود بدون بطانة، أبرز أنوثتها..

وانهالت عليها التعليقات من الجمهور الذي عبر عن إعجابه الشديد بإطلالتها، وجاءت التعليقات :" قمر، اجمل فنانة في الوطن العربي، فين البطانة يانجمة، كان هيكون أحلى لو بالبطانة، العيد ظهر، هو دا أحلى عيد، عيدك مبارك".

و نشرت هيفاء مؤخرا مقطع فيديو من تكريمها في حفل توزيع جوائز "داف باما" الموسيقية للعام 2025، بمدينة أوبرهاوزن غربي ألمانيا.


هيفاء وهبي إطلالة هيفاء وهبي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

استمرار الارتفاع وشبورة مائية.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس أول أيام عيد الأضحى
دليلك الشرعي عن الأضحية.. أهم 57 سؤالاً وإجابة شرعية من الإفتاء المصرية
موعد وتوقيت صلاة عيد الأضحى في القاهرة والمحافظات
نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز.. تغطية خاصة بالصور والفيديو
بمشاركة الأهلي.. كيف يمكنك مشاهدة مباريات كأس العالم للأندية بالمجان؟