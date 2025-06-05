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"سر السبحة الزرقاء".. بالصور- فيفي عبده في عزاء سميحة أيوب

09:42 م الخميس 05 يونيو 2025

فيفي عبده في عزاء سميحة أيوب

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توافد عدد كبير من نجوم الفن على عزاء الفنانة الكبيرة الراحلة سميحة أيوب، مساء اليوم الخميس 5 يونيو في مسجد عمر مكرم.

وحضرت الفنانة فيفي عبده وظهرت بدون مكياج، وانشغلت بالتسبيح على سبحتها "الزرقاء" التي ترافقها في مناسبات العزاء في الفترة الأخيرة.

وحرصت فيفي على مواساة الفنانة سميرة عبد العزيز التي انهارت في البكاء على صديقتها الراحلة سيدة المسرح العربي.

ورحلت الفنانة سميحة أيوب "سيدة المسرح العربي" عن عالمنا صباح الثلاثاء 3 يونيو عن عمر ناهز 93 عاما.

وحرص عدد من النجوم على المشاركة في تشييع جنازة سميحة أيوب، التي شيعت من مسجد الشرطة بالشيخ زايد عقب صلاة عصر الثلاثاء، ومنهم وزير الثقافة أحمد فؤاد هنو ونادية الجندي وأشرف زكي ووفاء عامر ومحمد رياض ورانيا فريد شوقي ومديحة حمدي ولقاء سويدان

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