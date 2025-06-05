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بالصور- بكاء الفنانة سميرة عبد العزيز في عزاء الراحلة سميحة أيوب

09:16 م الخميس 05 يونيو 2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    بكاء الفنانة سميرة عبد العزيز في عزاء سميحة أيوب
  • عرض 6 صورة
    بكاء الفنانة سميرة عبد العزيز في عزاء سميحة أيوب
  • عرض 6 صورة
    بدء عزاء الفنانة سميحة أيوب
  • عرض 6 صورة
    الفنانة مسيرة عبد العزيز في عزاء سميحة أيوب
  • عرض 6 صورة
    بكاء الفنانة سميرة عبد العزيز في عزاء سميحة أيوب
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توافد عدد كبير من نجوم الفن منذ قليل على عزاء الفنانة الكبيرة الراحلة سميحة أيوب، مساء اليوم الخميس 5 يونيو في مسجد عمر مكرم.

وحرصت الفنانة سميرة عبد العزيز على تقديم واجب العزاء في سيدة المسرح العربي الراحلة سميحة أيوب، ولم تتمالك دموعها الفنانة الكبيرة ودخلت في نوبة بكاء بمجرد مشاهدة نجل الراحلة سميحة أيوب.

ورحلت الفنانة سميحة أيوب "سيدة المسرح العربي" عن عالمنا صباح الثلاثاء 3 يونيو عن عمر ناهز 93 عاما.

وحرص عدد من النجوم على المشاركة في تشييع جنازة سميحة أيوب، التي شيعت من مسجد الشرطة بالشيخ زايد عقب صلاة عصر الثلاثاء، ومنهم وزير الثقافة أحمد فؤاد هنو ونادية الجندي وأشرف زكي ووفاء عامر ومحمد رياض ورانيا فريد شوقي ومديحة حمدي ولقاء سويدان

سميرة عبد العزيز سميحة أيوب عزاء سميحة أيوب
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