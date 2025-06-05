صورة- بدء عزاء الفنانة سميحة أيوب

بدأ منذ قليل عزاء الفنانة الكبيرة الراحلة سميحة أيوب، مساء اليوم الخميس 5 يونيو في مسجد عمر مكرم.

ورحلت الفنانة سميحة أيوب "سيدة المسرح العربي" عن عالمنا صباح الثلاثاء 3 يونيو عن عمر ناهز 93 عاما.

وحرص عدد من النجوم على المشاركة في تشييع جنازة سميحة أيوب، التي شيعت من مسجد الشرطة بالشيخ زايد عقب صلاة عصر الثلاثاء، ومنهم وزير الثقافة أحمد فؤاد هنو ونادية الجندي وأشرف زكي ووفاء عامر ومحمد رياض ورانيا فريد شوقي ومديحة حمدي ولقاء سويدان.