"كده العيد جه".. محمد رمضان يحتفل بالبراءة من تهمة إهانة علم مصر

علق الفنان محمد رمضان، على براءته من تهمة إهانة العلم المصري والإساءة إلى رموز الدولة، بسبب ملابسه في حفله بمهرجان كوتشيلا.

وكتب محمد رمضان، عبر حسابه الخاص على انستجرام: كده العيد جه وكل سنة وأنتم طيبين.. حكمت المحكمة المصرية بالبراءة من تهمة إهانتي لـ علم مصر والمطالبة بتغريمي مليار دولار.. الحمد لله ثم شكرًا القضاء المصري العادل النزيه.. عيد أضحى مبارك.

وأعلن محمد رمضان عودته إلى السباق الدرامي في موسم رمضان 2026، بعد غياب دام عامين منذ آخر أعماله جعفر العمدة الذي عرض في رمضان 2023 وحقق نجاحا كبيرا في مصر والعالم العربي.





