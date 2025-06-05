إعلان

"كده العيد جه".. محمد رمضان يحتفل بالبراءة من تهمة إهانة علم مصر

08:31 م الخميس 05 يونيو 2025

محمد رمضان

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

علق الفنان محمد رمضان، على براءته من تهمة إهانة العلم المصري والإساءة إلى رموز الدولة، بسبب ملابسه في حفله بمهرجان كوتشيلا.

وكتب محمد رمضان، عبر حسابه الخاص على انستجرام: كده العيد جه وكل سنة وأنتم طيبين.. حكمت المحكمة المصرية بالبراءة من تهمة إهانتي لـ علم مصر والمطالبة بتغريمي مليار دولار.. الحمد لله ثم شكرًا القضاء المصري العادل النزيه.. عيد أضحى مبارك.

وأعلن محمد رمضان عودته إلى السباق الدرامي في موسم رمضان 2026، بعد غياب دام عامين منذ آخر أعماله جعفر العمدة الذي عرض في رمضان 2023 وحقق نجاحا كبيرا في مصر والعالم العربي.


محمد رمضان تهمة إهانة علم مصر الفنان محمد رمضان
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

استمرار الارتفاع وشبورة مائية.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس أول أيام عيد الأضحى
دليلك الشرعي عن الأضحية.. أهم 57 سؤالاً وإجابة شرعية من الإفتاء المصرية
موعد وتوقيت صلاة عيد الأضحى في القاهرة والمحافظات
المحليات وتداول المعلومات.. الجلاد يكشف عن أهم القوانين التي نحتاج إليها
بمشاركة الأهلي.. كيف يمكنك مشاهدة مباريات كأس العالم للأندية بالمجان؟